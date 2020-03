Coronavirus, in Sicilia 1.492 positivi e 81 decessi Sky Tg24 E in Sicilia si scopre che il “Piano Pandemie” è aggiornato al 2009 La SiciliaCoronavirus in Sicilia, contagi in lieve aumento: 84 i nuovi positivi, meno pazienti gravi Giornale di SiciliaCovid-19: Sicilia 1.492 casi, 84 in più – Sicilia Agenzia ANSACoronavirus: i contagi arrivano a 1.647 (+92), in Sicilia ci sono più morti che guariti PalermoTodayVisualizza la copertura completa su Google News









