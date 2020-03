Coronavirus, il futuro della scuola italiana: domande e risposte

Nonostante le enormi difficoltà tecniche, in queste lente settimane di quarantena la scuola italiana non s’è mai fermata. Attivando la didattica a distanza, ha cercato di garantire a tutti il diritto allo studio: il governo, per di più, ha deciso di stanziare subito 85 milioni di euro per l’acquisto di tablet e pc e per l’assunzione di esperti informatici.

Ma la fine delle lezioni e l’inizio degli esami di maturità si avvicinano, e nello stesso tempo aumentano le domande sul futuro scolastico di milioni di studenti. Proviamo a fare il punto della situazione.

Quando si torna a scuola?

Il rientro non è così vicino come si sperava. È certo che non si ritornerà tra i banchi immediatamente dopo il 3 aprile. Bisognerà aspettare maggio, forse. Ma se le condizioni sanitarie non lo permetteranno, è possibile che l’ …









Leggi la notizia completa