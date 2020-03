Contagi zero in Sicilia al 14 Aprile? Le previsione dell’EIEF

L’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanzia ha previsto un modello statistico secondo cui la fine dei contagi dovrebbe aggirarsi in Italia attorno al 14 Aprile e, verso i primi di Maggio, si dovrebbe giungere alla situazione di zero diagnosi. Da quanto emerge dai calcoli elaborati dall’Istituto, che si basano sui dati forniti giornalmente dalla Protezione Civile, il periodo di azzeramento si dovrebbe attestare tra il 5 e il 16 Maggio.

Nella fattispecie, sulla base dei dati raccolti il 29 Marzo, è anche possibile fornire delle stime riguardo le singole regioni e per la Sicilia, la data indicata dalla previsione è quella del 14 di Aprile.

Le regioni che dovrebbero uscire per prime dal tunnel Coronavirus sono quelle del Trentino Alto Adige, della Liguria, l’Umbria, la Basilicata e la Valle d’Aosta (attorno il 7-9 Aprile); la Puglia, il Friuli Venezia Giulia e l& …









