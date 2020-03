Coltivava marijuana in casa. Giovane arrestato dai Carabinieri.

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana,il ventisettenne marsalese CIROBISI Michele.

L’operazione è scattata nelle prime ore del mattino di sabato 28 marzo. I militari, che già da tempo osservavano i movimenti del giovane, avuto il sospetto che nella sua abitazione potesse nascondersi della sostanza stupefacente, decidevano di effettuare un controllo più accurato.

All’interno di una stanza appositamente dedicata, i militari dell’Arma rinvenivano una serra appena dismessa utilizzata per la coltivazione di ben 80 piante di marijuana, già recise ed appese a testa in giù per l’essiccazione, le cui infiorescenze in breve tempo sarebbero state introdotte nel mercato illecito dello stupefacente. Nell’abitazione, oltre all’impianto evidentemente a servizio della serra costituito da lampade di varia potenza e tubi …









Leggi la notizia completa