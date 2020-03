Castelvetrano, ultimo giorno di lavoro per il commissario Billeri

Ultimo giorno di lavoro per Billeri Giovanni, commissario della Polizia Municipale di Castelvetrano. Figlio di impiegato comunale, Billeri con 33 anni di servizio alle spalle, è considerato un pezzo di storia della Polizia locale.

Dopo aver prestato servizio con grande senso di responsabilità e diligenza, ha passato oggi il badge per l’ultima volta in un clima di particolare tensione legata all’emergenza per la pandemia da coronavirus che vede coinvolto in prima linea proprio il corpo di polizia che ha servito per tutti questi anni. Lo ricorda con queste parole, l’Avv. Marcello Caradonna, attuale dirigente della locale Polizia Municipale: “Giovanni Billeri ha scritto una pagina importante della locale Polizia Municipale di Castelvetrano caratterizzata da impegno e dedizione nello svolgimento dei compiti assegnati e da disponibilità verso i cittadini ed i colleghi più giovani. Un sentito ringraziamento a nome mio personale …









