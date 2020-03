Castelvetrano, il Rotary Club dona tremila euro alla CRI. Donato sistema di sanificazione

“Nessuno si salva da solo.” Il Rotary Club di Castelvetrano Valle del BELICE dona tremila euro alle comunità di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Santa Ninfa attraverso la Croce Rossa Italiana Comitato di Castelvetrano.

“Nessuno si salva da solo, e con questo spirito al servizio della nostra comunità che in questo momento di estrema difficoltà abbiamo in questi giorni prima capito cosa poteva essere davvero utile e necessario per la nostra comunità – le parole del presidente Antonino Palazzotto – a nome di tutto il club e veramente fruibile da chi è in difficoltà e quindi abbiamo agito con la collaborazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Castelvetrano a cui abbiamo già devoluto la somma complessiva di euro 3.000,00.

Il primo bonifico a favore della comunità di Castelvetrano di euro 2.000 e gli altri due di euro 500 a favore delle comunit& …









