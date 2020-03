++ ASP Trapani: dati ufficiali aggiornati al 31 marzo

L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a martedì 31 marzo 2020.

Totale positivi 72, così distribuiti: Alcamo 13 ; Castelvetrano 5; Erice 2; Valderice 6; Marsala 7; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 20; Trapani 9; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1

Ricoverati 26: Trapani 13: Terapia Intensiva 3, Covid 10. Marsala 13: Terapia Intensiva 2, Terapia Sub Intensiva 3, Covid 8. Decessi 1. Totale tamponi effettuati 1360

Questo invece è il quadro riepilogativo della situazione comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale: i tamponi effettuati sono stati 15.634. Di questi sono risultati positivi 1.647 (+92 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.492 persone (+84).

Sono ricoverati 575 pazienti (+16 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (-3), mentre 917 (+68) sono in isolamento domiciliare, 74 guariti (+3) e 81 deceduti (+5).

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato

www.siciliacoronavirus.it









