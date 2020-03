A.SVI.TUR, annullata la raccolta di colombe e uova pasquali

Una decisione sofferta ma necessaria quella presa dall’associazione di volontari A.SVI.TUR che, in virtù dei fatti noti legati all’emergenza da COVID-19, ha annullato la raccolta di uova e colombe pasquali. Lo hanno annunciato Giacomo Li Causi e Salvatore Bevilacqua.

«Annullata la raccolta di colombe e uova Pasquali per emergenza Covid19. È con profonda tristezza, che l’associazione di cui ci onoriamo essere i rappresentanti, comunica, che a causa del difficile momento, cui noi tutti stiamo vivendo, saranno sospese le raccolte e i momenti di convivialità, che oramai da anni condividevamo con le famiglie meno fortunate, di Trapani, Erice e Valderice. Tenendo quindi conto, del profondo disagio, che questo invisibile mortale nemico, chiamato CORONAVIRUS sta causando tra la gente e il danno arrecato alle economie in generale, siamo costretti, con la tristezza nel cuore, a sospendere l’oramai tradizionale appuntamento. …









