Vivere Campobello attacca l’amministrazione per le spese sostenute per la riapertura del Teatro Olimpia

“Pienamente consapevoli del momento complicato che tutti noi stiamo attraversando, della mancanza di presidi a cui abbiamo ottemperato donando gratuitamente a tutti i cittadini ad oggi circa 4.000 mascherine, frutto del nostro sacrificio, spinti dai sentimenti di altruismo e solidarietà, abbiamo teso la mano agli avversari politici, cercando di collaborare per trovare una soluzione ed andare incontro alle migliaia di famiglie in difficoltà, ma adesso non possiamo più tacere, sarebbe come tradire tutto il nostro percorso”, esordisce così la Presidente dell’associazione Vivere Campobello Doriana Licata che continua, “Per noi la solidarietà è un potente strumento di responsabilità e in un momento in cui i nostri concittadini si ammalano e crescono i contagi, dove l’emergenza rischia di schiacciare le famiglie disagiate, certe decisioni ci appaiono nettamente snaturate e fuori luogo. Che fretta c’era, direbbe una famosa canzone …









