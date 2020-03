Una rete solidale a Marsala per aiutare le famiglie in difficoltà

Una rete solidale formata da associazioni, parrocchie, liberi cittadini, insieme al Comune di Marsala, hanno attivato un servizio per sostenere quelle tante famiglie marsalesi che in questo periodo stanno avendo seri problemi per rifornirsi di alimenti, farmaci e altro perché in stato di difficoltà.

La pandemia di coronavirus è una tragedia umana di proporzioni potenzialmente bibliche. Ogni giorno è una lotta contro il contagio e l’ansia da contagio, nel contempo a causa del blocco pressochè totale delle attività lavorative molti rischiano di perdere i mezzi di sussistenza, altri invece vivono in condizioni di disagio economico ulteriormente aggravato dall’ emergenza attuale.

Già nella giornata di ieri sono partiti i primi aiuti, ma vi è un gran bisogno di DONAZIONI.

In questo delicato momento il contributo di tutti è importante: per chiunque voglia rendersi parte attiva di questo bellissimo movimento di solidarietà può contattare in …









Leggi la notizia completa