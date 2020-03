Trapani, differito il pagamento della TARI

Di seguito si riporta la comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale di Trapani su un’indicazione errata circa pagamento TARI.

Per un mero disguido amministrativo sono state inviate dagli uffici tributari circa un migliaio di avvisi bonari di pagamento TARI anno 2019 con l’indicazione errata di 6 rate di pagamento a partire dallo scorso mese di Maggio. Si comunica alla Cittadinanza di non prendere in considerazione tale comunicazione inviata e di non procedere al momento ai pagamenti. Come noto, le scadenze, peraltro superate, di tali avvisi sono sospese per effetto della Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 2020. Ed è già all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale la proposta di differimento delle rate nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre dell’anno in corso.Ci scusiamo per il disguido.









Leggi la notizia completa