Trapani, controlli della Polizia Municipale: nuove denunce

Intensa come sempre l’attività della Polizia Municipale. Durante il fine settimana sono state controllate 64 persone. Tra questi un motociclista proveniente da Valderice che viaggiava senza dimostrare alcuna necessità. Il mezzo, tra l’altro, era senza targa e senza assicurazione. Varie le sanzioni comminate tra cui la denuncia. Tra i denunciati anche un ambulante proveniente da Palermo.

I controlli sono stati estesi anche agli esercizi commerciali fissi. In considerazione del perdurare stato di emergenza l’Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, sta stilando la proroga per consentire la sosta gratuita nelle strisce blu anche dopo il 3 aprile.









