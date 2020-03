Sicilia, rider aggrediti a Palermo: rapinati per pochi spiccioli. “Abbiamo paura”

Altro segno della povertà che avanza e costringe le persone a gesti sconsiderati. E’ paura tra i rider, coloro che effettuano le consegne di piatti pronti a domicilio, a Palermo.

L’aggressione al rider di Zangaloro allo Zen non era la stata la prima in questi giorni a Palermo. Mentre il noto ristoratore valuta di fare marcia indietro in merito alla sospensione delle consegne nel quartiere emergono altri due casi di aggressioni a rider avvenute la scorsa settimana.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, erano già stati aggrediti altri due fattorini: nel primo caso il fattorino di un’azienda specializzata in consegne era stato aggredito nei pressi di via San Lorenzo, ma la rapina è stata scongiurata dall’arrivo nei paraggi di una guardia giurata. Mentre due uomini in via Leonardo da Vinci hanno preso di mira un furgone che portava la …









