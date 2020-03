Petrosino. Fondo di solidarietà, messaggio del Sindaco

“Inizia una giornata e una settimana particolarmente impegnativa per me e per tutto il personale del Comune. Sia il Governo Nazionale che quello regionale hanno accolto quello che io avevo auspicato e chiesto insieme agli a altri sindaci della provincia: lo stanziamento di fondi per aiutare chi ha difficoltà a fare la spesa. Poco fa ho già dato precise istruzioni ai componenti del Centro Operativo Comunale per mettersi tutti a lavoro immediatamente ed organizzare la procedura da seguire per chi farà richiesta. L‘intera macchina comunale sarà impegnata in questa attività. Abbiate ancora un po’ di pazienza per permetterci di prepare tutto, il decreto è stato emesso ieri e i soldi dallo Stato devono arrivare. Nel frattempo ricordo che a Petrosino sono già attivi da diversi giorni ben 2 banchi alimentari: Caritas per gli adulti e la Missione Speranza …









