Meteo variabile oggi e domani in provincia di Trapani

Meteo variabile oggi in provincia di Trapani. Cieli nuvolosi, che potrebbero poertare a piogge sparse. Temperature in leggero rialzo. Domani migliora leggermente. Ecco le previsioni.

Lunedì, 30 marzo: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di ogg la temperatura massima registrata sarà di 15.8°C, la minima di 10.2°C, lo zero termico si attesterà a 1729m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì, 31 marzo: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17.1°C, la minima di 7.5°C, lo zero termico si attesterà a 2285m. I venti saranno al mattino deboli …









