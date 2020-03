Mazara. Via libera del Consiglio Comunale alla sospensione dei tributi locali proposta dalla Giunta

Sindaco Quinci “Bene il senso di responsabilità dimostrato in questo particolare momento”

“Accolgo con grande apprezzamento il senso di responsabilità dimostrato dall’intero Consiglio Comunale che sentiamo al nostro fianco nelle azioni che abbiamo messo in campo nel corso di questo periodo emergenziale, che auspichiamo venga superato al più presto”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci nel corso della seduta in videoconferenza del Consiglio Comunale che questa mattina all’unanimità ha dato il via libera all’atto di Giunta n. 58/2020, che alla luce dell’emergenza Covid19 prevede in particolare: la sospensione delle rate in scadenza comprese eventuali emissioni ordinarie, dei debiti tributari, ivi comprese le ingiunzioni, senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della eventuale rateizzazione stessa e differirle a partire dal 30 giugno 2020, senza alcun onere accessorio. Con lo …









