Mazara. Controlli serrati nelle strade dove si è registrato questa mattina un movimento di auto eccessivo

Ulteriore invito alla responsabilità

“Siamo stati costretti questa mattina a dislocare temporaneamente le nostre sei pattuglie, che erano in servizio agli ingressi della Città, verso il centro cittadino dove è stata segnalata la presenza di numerose auto. Si tratta di un comportamento non responsabile che invitiamo a non ripetere e che siamo pronti a punire severamente se si ripetesse. Il bilancio di stamani è di 319 controlli con 5 verbali elevati. La maggior parte delle persone e delle auto fermate ha dichiarato con autocertificazione che si recava a fare la spesa. Per il momento non sono multati ma inseriremo le certificazioni in banca dati e se scopriremo che altri componenti dello stesso nucleo familiare hanno dichiarato la stessa cosa, eleveremo le sanzioni anche in maniera differita. Questa è una delle settimane decisive per evitare che la curva del contagio salga. Invitiamo tutti a rispettare le regole rimanendo a casa. …









Leggi la notizia completa