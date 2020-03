Marsala senza pronto soccorso: e chi sta male adesso dove va?

Marsala ormai da alcuni giorni non ha più il pronto soccorso. L’ospedale di Marsala è diventato Covid – hospital, cioè una struttura dedicata esclusivamente al trattamento dei malati da coronavirus. Una scelta illogica, come denunciamo in un articolo di Tp24 che potete leggere cliccando qui.

Il fatto è che la vita va avanti, nonostante il virus, e le persone continuano a poter aver bisogno del pronto soccorso. Dove devono andare? Cosa devono fare? Non lo ha capito quasi nessuno.

“Il punto di riferimento è il pronto soccorso di Trapani” dicono dai piani alti dell’Asp. A parte che si tratta di una scelta irrazionale, perchè per chi sta male significa perdere almeno trenta minuti di strada in più, non è neanche vero, perchè in questi giorni le ambulanze sono state chiamate per alcune emergenze (non per Covid) e le persone sono state trasportate anche …









