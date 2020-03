Marsala, al centro igiene ieri i tamponi per il virus, oggi … i vaccini per i bambini

Solamente sabato, 28 marzo, l’”ospedaletto” di Marsala, il centro igiene dell’Asl a Porticella, è stato oggetto di una lunga coda in strada per effettuare i tamponi a quanti, attraverso mail, sono stati invitati a farlo. Una vicenda incresciosa, che si è sbloccata grazie alla denuncia di Tp24.

Da oggi il tampone, viene effettuato presso l’area antistante l’ospedale Paolo Borsellino, diventato Covid Hospital.

Da stamattina però, sempre all’ospedaletto vengono effettuati regolarmente i vaccini ai bambini che vi si devono sottoporre.

Legittimo chiedersi: ma i locali sono stati sanificati? E quando? E poi ancora: il medico che effettua i vaccini è lo stesso che ha effettuato i tamponi? Sono tutte domande che questa mattina hanno fatto alcune mamme che telefonicamente hanno chiesto di spostare la data di vaccinazione in via precauzionale, le stesse mamme che si sono lamentate della poca cordialità …









