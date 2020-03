L’Asp: “Mai usati ambulatori vaccinali a Marsala per effettuare tamponi Covid-19”

La direzione aziendale dell’Asp di Trapani intende replicare a quanto pubblicato dal sito online Tp24 in data odierna,“ Marsala, al centro igiene ieri i tamponi per il virus, oggi … i vaccini per i bambini”, e rassicurare la cittadinanza sulla piena fruibilità delle strutture.

“Gli ambulatori vaccinali non sono mai stati utilizzati per effettuare i tamponi per la diagnosi Covid-19. Il loro accesso è differente dai locali dell’Igiene pubblica di Marsala e né sale d’attesa né ambulatori vaccinali sono stati coinvolti ”. Lo ha detto il responsabile del Servizio Sanità Pubblica epidemiologica e Medicina preventiva, Gaspare Canzoneri.

Canzoneri sottolinea che si è provveduto alla sanificazione dei locali di Igiene Pubblica utilizzati il 24 marzo per i tamponi.

“I locali sono stati regolarmente sanificati questa mattina prima dell’apertura al pubblico. La ditta preposta alla pulizia specifica, dotata dei previsti dispositivi di protezione forniti dall’Asp …









