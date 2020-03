In Sicilia il virus cresce (ma è costante). Musumeci: “Picco entro metà aprile”

Cresce l’epidemia, ma non c’è l’impennata dei contagi in Sicilia. Aumentano costantemente i positivi al Coronavirus sull’isola. Attualmente sono 1330 i contagiati in Sicilia. Per il presidente della Regione Nello Musumeci il picco arriverà entro metà aprile. Secondo il governo regionale stanno funzionando le misure di contenimento: “il 95% dei siciliani resta a casa”, ha detto il governatore. Nel frattempo salgono a quattro le città zone rosse sull’isola. Alla lista si è aggiunta anche Troina, dove si sono contati ben 94 casi di Coronavirus.

I DATIIl virus cresce in Sicilia, ma poco. Ormai è evidente che le azioni di contenimento stanno funzionando.

I positivi, dall’inizio dell’epidemia, sono 1330. Una crescita costante, ma non esponenziale.

Come altra nota di ottimismo, va evidenziato che il dato tiene conto di zone critiche, come Troina, nell’ennese, o Salemi, zona rossa, o le vicende …









