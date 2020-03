I Volontari Ospedalieri hanno attivato un numero verde

L’Avo, l’Assoiazione Volotnari Ospedalieri ha attivato un numero verde nazionale per restare connessi, e stare accanto a volontari, ammalati, anziani, persone sole. “Per coltivare la reciprocità e far crescere la speranza”.

Il numero verde sarà utile per i volontari, per le direzioni sanitarie e delle strutture socio- sanitarie e per il loro personale, per gli anziani isolati nelle RSA o nelle loro case, per le persone che soffrono la solitudine, per i famigliari dei pazienti ricoverati, per le persone che a fronte di quello che stiamo vivendo stanno cercando di avvicinarsi al volontariato sanitario. Il numero verde Avo è 800 300 869. Il servizio è gratuito e operativo dalle 9 alle 20, tutti i giorni, risponderanno i volontari Avo.









