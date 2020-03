Gibellina. Nuova gestione dei rifiuti urbani durante l’emergenza corona virus

Gibellina. L’amministrazione gibellinese, in seguito alla nuova ordinanza emanata dalla Regione Sicilia sul “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19”, ha comunicato ai propri cittadini i comportamenti da adottare durante questo periodo, nel processo di formazione e raccolta dei rifiuti.

Per quanto riguarda le abitazioni in cui soggiornano eventuali casi positivi, o persone soggette ad isolamento in quarantena obbligatoria o in quarantena fiduciaria con sorveglianza attiva, in questo caso i rifiuti non devono essere più differenziati. Tutti i rifiuti domestici dell’utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Il gestore, tramite i propri operatori, provvederà alla fornitura di un kit (sacchi, nastro adesivo e appositi contenitori a perdere) in cui devono …









Leggi la notizia completa