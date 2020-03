Gaspare Asaro, di Salemi, morto di Coronavirus a Vigevano

Si trovava a Vigevano Gaspare Asaro, 84 anni a maggio, come tutti gli anni di questi tempi, da quando era in pensione.

Ogni anno ai primi di dicembre, con la moglie Antonietta Baudanza, “saliva” nella città lombarda, nota per la presenza di una numerosa comunità di salemitani fin dagli anni sessanta.

Ci andavano nella città delle scarpe i coniugi Asaro, per restarvi dalle feste di Natale fino a quelle di Pasqua.

Avevano pure comprato una casetta con enormi sacrifici, per essere vicini ai loro tre figli (due maschi e una femmina) ed ai 13 nipoti.

Un gruppo famigliare all’antica: numeroso e unito. Ma l’attaccamento a questi radicati sentimenti di molti siciliani, gli è stato fatale.

Il triste destino si è compiuto nell’arco di due settimane. Il 3 marzo i primi sintomi con febbre. Terapia di antibiotici per una settimana senza esito.

Il …









