[Emergenza Covid 19] Campobello. Raccolta fondi per persone in difficoltà

Oltre ai Buoni, al Carrello solidale e al Pacco Spesa, il sindaco lancia un’altra iniziativa di solidarietà.

Al fine di potenziare il ventaglio di iniziative di solidarietà messe in campo con l’obiettivo di aiutare le numerose famiglie campobellesi che in questo momento stanno vivendo gravi difficoltà economiche a causa dell’emergenza Coronavirus, il sindaco Giuseppe Castiglione ha deciso di promuovere anche una campagna di Raccolta Fondi.

L’iniziativa, in particolare, è rivolta alle attività economiche, agli imprenditori, alle associazioni e ai privati cittadini che vogliono donare un libero contributo in favore delle fasce sociali più deboli, nonché di quelle persone che rischiano di cadere in povertà a causa dello stop forzato alle proprie attività per via della contingente emergenza sanitaria.

Per aderire all’iniziativa è possibile versare un contributo sul conto corrente messo a …









