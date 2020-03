“Dopo 38 anni rischio la chiusura e lo Stato non mi tutela” L’amaro sfogo di un commerciante castelvetranese

Alberto Tardia è un noto imprenditore castelvetranese che gestisce un negozio di abbigliamento tra i più prestigiosi e che da quasi 40 anni è un punto di riferimento per la qualità delle firme che ha in vetrina. Le recenti vicende, legate alla chiusura per la pandemia che sta mettendo in ginocchio la popolazione mondiale, e la delusione per i mancati provvedimenti adottati dalla politica per tutelare le imprese ed i piccoli commercianti lo hanno indotto a scrivere un ‘accorata lettera al presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci per segnalare i disagi ai quali la categoria sta andando incontro. La sottoponiamo alla vostra attenzione:

“Ill.issimo

Presidente Musumeci

dopo averle trasmesso i saluti di rito, Le invio questa mia che funge da vero e accorato sfogo nei tempi di CODIV-19, sperando che ne prenda visione.

Mi chiamo Alberto Tardia, ho 56 anni, e sono titolare di una …









