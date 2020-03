Da oggi tamponi a tutti i siciliani rientrati da altre regioni

Tamponi a tutti i siciliani rientrati da altre regioni.

Le Asp dell’isola cominciano le verifiche sulla positività al Coronavirus con il monitoraggio di circa 10 mila persone.

Un’operazione a tappeto pianificata da settimane dal governo Musumeci preoccupato che i siciliani di rientro siano vettori, anche inconsapevoli, del virus e che possano determinare un aumento vertiginoso dei contagi.

Si parte da oggi, quindi, con i tamponi che verranno gestiti da ogni Asp sui siciliani che si sono registrati sul sito della Regione al loro ritorno. Alcune Asp, come Trapani, hanno già cominciato sabato i test. Tra l’altro con molte polemiche a Marsala dove i tamponi sono stati fatti all’ospedaletto, con decine di persone in fila senza il rispetto delle distanze di sicurezza. Da oggi invece i tamponi vengono fatti direttamente in auto nello spiazzale dell’Ospedale.









