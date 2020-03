“Da 8 giorni abbiamo fatto il tampone ed attendiamo ancora l’esito!” La denuncia di alcuni operatori sanitari degli ospedali provinciali

L’emergenza Corona virus ha colpito con la forza di un maglio la nostra nazione, per tacere del resto del mondo, e sono assurti al rango di eroi medici, infermieri ed operatori sanitari che, spesso con le protezioni al minimo, hanno affrontato la situazione diventando un prezioso baluardo per fronteggiare il contagio, ed un supporto psicologico importante anche per i malati ed i ricoverati in terapia intensiva che, non potendo aver alcun contatto con i propri cari, si sono appoggiati agli operatori della sanità per ogni necessità.

Negli ultimi giorni anche in seno all’Asp di Trapani non sono mancate le polemiche, sulle quali non è nostra intenzione ritornare, ma abbiamo raccolto la preoccupazione di un gruppo di operatori del settore: medici, infermieri ed operatori sanitari che da più di una settimana hanno effettuato il tampone , a seguito della presa di posizione del Presidente …









Leggi la notizia completa