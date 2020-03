Coronavirus, Trump: “Con 100mila o meno morti avremo fatto un buon lavoro”

“Se gli Stati Unti riescono a mantenere sui “100mila o meno” i morti per coronavirus avremo fatto un buon lavoro”. E’ la frase, fredda, tremenda e cinica di Donald Trump che analizza l’evolversi del Coronavirus in America.

Il Presidente degli Stati Uniti, sottolinea inoltre che negli Usa “il picco dei decessi si avrà tra due settimane. Per questo prolunghiamo fino al 30 aprile le linee guida sul distanziamento sociale”. Intanto la rivista scientifica Lancet lancia l’allarme: “La prossima ondata di infezioni si abbatterà su Africa e America Latina”.

Donald Trump cambia rotta, dopo aver sbandierato ai quattro venti che per Pasqua le chiese sarebbero state piene perché il contagio avrebbe perso forza ora si rimangia tutto anche perché il paese e soprattutto New York è travolto dalla diffusione dell’epidemia.

“Era solo una speranza, in realtà il picco dei decessi si avrà …









