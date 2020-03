Coronavirus, sei casi a Valderice

Crescono ancora i casi di Coronavirus a Valderice. Lo comunica direttamente il sindaco Stabile in una nota che alleghiamo.

“Sono molto dispiaciuto di comunicare che il numero dei casi positivi da Covid-19, a Valderice, sale complessivamente a 6.Vorrei chiarire che tutti i cittadini risultati positivi, si trovano presso il proprio domicilio, sotto stretta sorveglianza medica.Inoltre, così come impone il protocollo medico, l’Asp di Trapani sta effettuando l’ indagine epidemiologica, e quindi la mappatura dei contatti, familiari ed extrafamiliari, che sono stati a stretto rapporto con loro. I numeri purtroppo, in tutta la provincia, sono destinati ad aumentare, in relazione al crescente numero di tamponi effettuati. I prossimi giorni saranno determinati, la battaglia si vince se riusciamo a mantenere la calma e la pazienza. Sacrificarsi significa non mettere a rischio la vita di nessuno. Comprendo che non è affatto semplice, ma è ancora più …









