Coronavirus, ecco i soldi dal Governo Conte a ciascun Comune della Provincia di Trapani per buoni spesa e beni di prima necessità.

Il Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, ha firmato l’Ordinanza n.658 che fa seguito all’annuncio, avvenuto sabato pomeriggio in conferenza stampa, da parte del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte di 400 milioni di euro destinati ai Comuni italiani per fronteggiare le difficoltà economiche dei cittadini in questo difficile momento a causa dell’emergenza Coronavirus.

Quale criterio è stato utilizzato per la ripartizione fra i circa 8.000 Comuni italiana dei 400 milioni di euro messi a disposizione dal Governo Conte? L’80% delle risorse (320 milioni di euro) sono state ripartite ai Comuni in proporzione alla popolazione residente in ciascun di essi; il restante 20% delle risorse (80 milioni di euro) stato è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’ …









