Coronavirus, decolla il costo del grano. Russia limita le esportazioni

Pasta e farina sono tra i prodotti più acquistati nei supermercati di tutto il mondo e questo ha fatto decollare il prezzo internazionale del grano.

Alla borsa merci di Chicago è aumentato nell’ultima settimana del 6%. La Russia che ha deciso addirittura di limitare le esportazioni dopo che la scorsa settimana le quotazioni del grano nel paese avevano raggiunto i 13.270 rubli per tonnellata, superando addirittura quello del petrolio degli Urali, che è sceso a 12.850 rubli per tonnellata.

E’ questa l’analisi di Coldiretti riguardo al fine della settimana al Chicago Bord of Trade (CBOT), il punto di riferimento mondiale delle materie prime agricole che secondo gli esperti continueranno a crescere. In controtendenza al crollo fatto registrare dai mercati finanziari, afferma Coldiretti, «la corsa a beni essenziali sta facendo aumentare le quotazioni delle materie prime agricole, con i contratti future per consegna a maggio del grano che sono …









