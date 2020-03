Coronavirus, dati che infondono speranza. Si dimezzano i contagiati (1648) rispetto a ieri

Sono numeri che infondono speranza come non mai da un mese a questa parte, quelli dei contagi da coronavirus Italia. Il segnale più significato e tangibile della controtendenza della diffusione del virus arriva dal dato dei nuovi contagiati che è di 1648 rispetto a ieri. Domenica, invece, l’incremento era stato di 3.815, più del doppio. Complessivamente gli ammalati attuali sono 75.528 e i morti totali sono 11.591. Oggi sono stati più 812 e domenica l’aumento era stato di 756.

Altro dato di speranza è quello dei guariti. Sono 14.620 le persone che in Italia non hanno più il codiv-19 dopo averlo contratto, 1.590 in più di ieri. Quello di oggi è il numero più alto di guariti dall’inizio dell’emergenza. Ieri l’aumento dei guariti era stato molto più basso di 646.

MORTI ALTRI DUE MEDICI – Purtroppo si registrano altri due medici deceduti per Covid-19. La notizia è stata diffusa dalla …









