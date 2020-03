Coronavirus: Da mercoledì al via la presentazione delle domande per le misure di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia

Al via da mercoledì la presentazione delle domande per accedere alle misure di sostegno al reddito previste dal decreto “Cura Italia”.

Lo rende noto l’Inca Cgil di Trapani che, nonostante le difficoltà legate al delicato e drammatico momento che sta vivendo il Paese, prosegue l’azione nella tutela individuale delle cittadine e dei cittadini, garantendo l’apertura degli uffici territoriali, ma ricevendo gli utenti solo per appuntamento telefonando allo 0923-541073 oinviando una mail all’indirizzo di posta elettronica covid19.trapani@inca.it.

“Dal primo di aprile – dice la direttrice dell’Inca Cgil di Trapani Liria Canzoneri – sarà attiva la procedura Inps per le misure di sostegno al reddito dei lavoratori, previste dal Decreto Cura Italia. Per la presentazione delle domande, che saranno aperte a tutti, c’è una data di inizio, …









