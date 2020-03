Coronavirus, al Sant’Antonio Abate due pazienti lasciano Rianimazione: respirano autonomamente

TRAPANI – Hanno ripreso la respirazione autonoma altri due pazienti ricoverati al Sant’Antonio Abate di Trapani per Covid-19.

I pazienti di 83 e 58 anni, provenienti rispettivamente da Paceco e da Salemi, hanno lasciato il reparto di Rianimazione per essere trasferiti nel reparto di Pneumologia del presidio ospedaliero per il proseguimento delle terapie fino alla completa negativizzazione dei tamponi.

Nel territorio trapanese sale dunque a tre il numero complessivo dei ricoverati che hanno abbandonato la ventilazione meccanica e si avviano ad una completa guarigione.

