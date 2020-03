Coronavirus, accordo per la solidarietà tra il Comune di Marsala e la Fondazione San Vito

Un accordo per la solidarietà tra il Comune di Marsala e la Fondazione San Vito Onlus è stato firmato dal sindaco Di Girolamo, e da Vito Puccio e da Don Francesco Fiorino per l’Opera di Religione Mons. Gioacchino Di Leo. L’iniziativa visto il periodo di emergenza Coronavirus, è fatta per aiutare persone con disagio socio-economico e familiare.

“Molti cittadini e famiglie marsalesi in questo periodo stanno avendo seri problemi per rifornirsi di alimenti e altro perché in stato di difficoltà – precisano il Sindaco Alberto Di Girolamo e l’Assessore alle Politiche sociali, Clara Ruggieri. Da qui la stipula dell’accordo di collaborazione con la fondazione San Vito onlus e con l’Opera di Religione Mons. Gioacchino di Leo, Enti del Terzo Settore, che ringraziamo anticipatamente, assieme a tanti volontari, per quel che faranno”.

L’Accordo, alla luce …









