“Clausuravirus” e altri mali

Egregio Sig. Sindaco di Marsala,

questa emergenza ci costringe a rinunciare a una serie di libertà, poiché la rinuncia stessa risulta essere la miglior “arma” contro il contagio di un virus che ha già causato troppi lutti. Ma, stando alle più aggiornate divulgazioni scientifiche, le libertà di pensiero ed espressione non implicano in alcun modo contagi e infezioni, quindi mi avvalgo di questa libertà per rivolgermi a Lei pubblicamente: mi riferisco al suo appello alla cittadinanza, e quelli del Presidente della Regione Siciliana e di tanti altri sindaci del sud dell’Italia.

Appelli che, in un momento come quello che stiamo vivendo, non si possono che condividere con autentica partecipazione e senso di responsabilità. Che ogni cittadino debba, in questi giorni, dare il massimo in termini di autodisciplina e rispetto delle indicazioni che ci provengono da chi, come lei, & …









