Castelvetrano, Tardia: “Rischiamo di chiudere dopo 38 anni d’attività”

Trentotto anni di sacrifici ma anche di successi che ora rischiano di vanificarsi. Tiene un piede dentro e un piede fuori Alberto Tardia, 56 anni, un imprenditore del settore abbigliamento di Castelvetrano che, come tante centinaia di commercianti e imprenditori in Italia, rischia di fallire. Colpa dell’emergenza coronavirus che, da un giorno all’altro, lo ha costretto alla chiusura dell’attività e a restare a casa.

La sua è un’attività commerciale di famiglia che è andata avanti negli anni riuscendo a rimanere sul mercato. Un impegno tradotto in soddisfazioni, che oggi rischia di finire. Alberto Tardia ha scritto al Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci: «Lo scorso 11 marzo lo Stato mi ha costretto alla chiusura dell’attività e mi ha comunicato anche che avrebbe sospeso tutti i pagamenti a lui ascrivibili – scrive Tardia – e mi hanno dato anche …









