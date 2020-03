Castelvetrano, giovani creativi donano visori ai sanitari

Sono stati consegnati questa mattina all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano i primi 30 visori di protezione progettati e realizzati da dall’associazione “Senzanome”, un collettivo di 7 giovani che hanno da poco lanciato un laboratorio creativo multidisciplinare dedicato a tecnologia, prototipazione e arti multimediali. Si tratta di giovani, alcuni dei quali hanno scelto di “restare”, altri, invece, che sono ritornati in città dopo gli studi. Così è nato il collettivo con l’obiettivo di creare uno spazio multidisciplinare per lo sviluppo di progetti e prodotti volti alla valorizzazione delle risorse territorio e all’utilità sociale inquadrato nel formato del coworking.

L’emergenza della pandemia coronavirus è stata da stimolo per la prima azione concreta di questi giovani. Così hanno pensato di progettare e realizzare i visori. Oggi è avvenuta la consegna del primo lotto che …









