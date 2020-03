Castellammare, rinviate le scadenze delle tasse comunali e ridutta del 20% la Cosap

La Cosap annuale ridotta del 20% ed il pagamento slittato di due mesi, la prima rata della Tari slitta al 31 luglio, la seconda al 31 ottobre; la scadenza per la presentazione di domande di contributi ed agevolazioni posticipata al 30 giugno. Spostato al 10 luglio il termine per le dichiarazioni dell’imposta di soggiorno dei mesi di marzo, aprile e maggio.



Si tratta di provvedimenti adottati dalla giunta guidata dal sindaco Nicolò Rizzo che, in considerazione dell’emergenza coronavirus, ha deliberato l’abbattimento del 20% della Cosap, canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ed il rinvio delle scadenze per i versamenti di alcune imposte comunali quali la tassa sui rifiuti.



«In questo difficile momento a causa dell’emergenza coronavirus, abbiamo il dovere di tendere una mano ai cittadini ed alle categorie produttive per quanto consentito dai limiti di legge e possibilità …









