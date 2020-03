Castellammare, questo pomeriggio secondo intervento di sanificazione ambientale

Questo pomeriggio a partire dalle ore 18, e fino all’alba del 31 marzo, sarà effettuato il secondo intervento di sanificazione ambientale del territorio cittadino di Castellammare che rientra tra le misure previste per contenere la diffusione del coronavirus.

Il sindaco Nicolò Rizzo precisa: «Quello di lunedì è il secondo intervento di disinfezione con specifici prodotti indicati dal ministero della Salute per tentare di arginare il diffondersi del virus Covid-19 che prevede la nebulizzazione e dunque non occorre il passaggio a tappeto da tutte le vie. Invito la cittadinanza a prendere le dovute precauzioni facendo attenzione agli animali domestici e non lasciando all’esterno panni stesi e alimenti . Chiedo ancora con forza ai cittadini di rimanere sempre a casa, uscire solo per l’acquisto di alimentari e farmaci e –conclude il sindaco Nicolò Rizzo- osservare le misure anti contagio da coronavirus».











