“Bisogna aprire il punto nascita alla clinica Sant’Anna di Trapani”

“Aprire un punto nascita presso la clinica convenzionata Sant’Anna a Trapani è quanto mai indispensabile in ragione del fatto che l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala è interamente dedicato all’emergenza Covid-19.

La clinica Sant’Anna, infatti, possiede le tecnologie adeguate ed è dotata del personale sanitario necessario. Ho avuto modo di sentire l’imprenditore Tigano, proprietario della struttura privata convenzionata, che è disponibile ad offrire il servizio di ginecologia ed ostetricia sin da subito, contando su risorse umane proprie e richiedendo solo il supporto di un anestesista in reperibilità da parte del servizio sanitario regionale. In un momento così grave per la sanità pubblica della Regione e nella fattispecie per la provincia di Trapani, assicurare alle partorienti un servizio eccellente e un’attenzione scrupolosa appare fondamentale.

L’utenza ampia che comprende anche Marsala, quale …









