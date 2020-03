Adesso Beppe Grillo propone il “reddito universale”: soldi a tutti, per sempre

Soldi a tutti, per sempre. E’ il nuovo sogno di Beppe Grillo. Il fondatore dei Cinque Stelle propone il “reddito universale”, la sublimazione del reddito di cittadinanza. Lo scrive oggi sul suo blog.

Dopo l’ultimo intervento sul coronavirus risalente al 29 febbraio e l’hashtag #siamotutticinesi, Beppe Grillo torna sulla scena. E lo fa con un articolo sul suo blog in cui lancia una proposta: “E’ l’ora del reddito universale per tutti”.

“E’ arrivato il momento di mettere l’uomo al centro e non più il mercato del lavoro – scrive il fondatore del M5s – Per fare ciò si deve garantire a tutti lo stesso livello di partenza: un reddito di base unviersale, per diritto di nascita, destinato a tutti, dai più poveri ai più ricchi”.

Secondo Grillo “Le fonti principali di finanziamento potrebbero essere varie. Si può andare dalla tassazione delle grandi fortune, dei …









Leggi la notizia completa