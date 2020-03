A Campobello, buoni spesa, “carrello della solidarietà” e “dona un pacco”

Buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e altre due iniziative di solidarietà destinate a tutti i cittadini di Campobello che stanno vivendo una particolare situazione di disagio a causa della contingente “emergenza coronavirus”.

Sono queste le nuove misure che saranno messe in campo a partire da oggi, lunedì 30 marzo, dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione al fine di cercare di fronteggiare l’emergenza anche dal punto di vista economico.

In particolare, a seguito delle ultime misure varate ieri sera dal Governo nazionale, il Sindaco ha tempestivamente avviato l’iter per l’erogazione di BUONI SPESA destinati a tutte le famiglie più bisognose, con priorità per i nuclei non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico, così come espressamente previsto dal provvedimento varato dal Governo.

Il modulo per richiedere i buoni spesa sar& …









