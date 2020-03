VIDEO- Alfano rassicura sulle condizioni dei due castelvetranesi positivi al Covid 19

Nel suo consueto appuntamento il sindaco Enzo Alfano parla dei nostri due concittadini,positivi al coronavirus ,ricoverati a Marsala che reagiscono bene alle terapie. Ieri ed oggi fatti i tamponi alle persone che terminano il periodo di quarantena fiduciaria. Tante le donazioni alla CRI di Castelvetrano per far fronte alle necessità di quanti si trovano in temporanea indigenza. Grande Comunità!





