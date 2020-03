Trapani. Intervento della Guardia Costiera per recuperare un esemplare di delfino spiaggiato

Il personale della #GuardiaCostiera di Trapani e di Castellamare del Golfo, in collaborazione con l’istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia di Palermo, ha compiuto il recupero dalla battigia di un delfino privo di vita.

L’esemplare si era spiaggiato il 26 marzo ad Alcamo Marina. A causa delle avverse condizioni meteo marine e dei bassi fondali sono risultati vani i tentativi dei militari e di privati cittadini di riportarlo a largo.

Sul mammifero non sono stati rivenuti segni di ferite o tagli dovuti all’impatto con imbarcazioni o attrezzi da pesca. Sono in corso gli accertamenti per comprendere i motivi del decesso.

[redazione]









