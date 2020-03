La polizia municipale di Erice non potrà utilizzare i droni per individuare chi viola le normative del decreto per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Dopo il sì dell’Enac è arrivato lo stop che ha suscitato amarezza tra i vigili urbani. L’impiego dei droni avrebbe infatti consentito una capillare attività di monitoraggio. Cosa che non può essere fatta da terra per carenza di uomini e mezzi.

Lo stop è stato imposto dal Viminale









