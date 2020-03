Sicilia, il virus cresce ma non molto: 1330 casi, 88 in più di ieri. I dati aggiornati

Il virus cresce in Sicilia, ma poco. Ormai è evidente che le azioni di contenimento stanno funzionando.

I positivi, dall’inizio dell’epidemia, sono 1330. I casi in più rispetto ad ieri sono 101, una crescita costante, ma non esponenziale.

Come altra nota di ottimismo, va evidenziato che il dato tiene conto di zone critiche, come Troina, nell’ennese, o Salemi, zona rossa, o le vicende degli ospizi nelle province di Palermo e Messina.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (domenica 29 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 13.814.

Di questi sono risultati positivi 1.460 (+101 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.330 persone (+88).

Sono ricoverati 522 pazienti (+10 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (uguale), mentre 808 (+67) sono in isolamento domiciliare, 65 guariti (+5) e 65 deceduti (+8).

