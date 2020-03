Salemi. Sale a 18 il numero dei casi positivi

Salemi. Sale a 18 il numero dei positivi all’interno del Comune. A dichiararlo è proprio il sindaco Domenico Venuti, dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Asp di quattro nuovi casi.

«Una notizia che preoccupa ma che allo stesso tempo fa emergere il lavoro di screening fatto in questa settimana, accelerato proprio dall’Asp» ha aggiunto Venuti.

Rimane però un problema, ovvero il ritardo negli esiti dei tamponi. Sono infatti ancora decine i cittadini che da giorni aspettano il risultato.

«Un ritardo che non è più tollerabile, in quanto non consente di avere velocità d’azione – ha aggiunto il sindaco – per questo ho scritto una nota di sollecito all’Asp e una al presidente della Regione e all’assessore alla sanità, per avere maggiore celerità nel riscontro dei tamponi, che però voglio ricordare devono …









