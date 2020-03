Rossana Giacalone, consigliere FIPAV Sicilia: “Il movimento vive drammaticità del momento”

Si è riunito in video conferenza, ormai come consuetudine in periodo di Covid-19, il Consiglio Regionale della FIPAV Sicilia con la partecipazione dei consiglieri e dei Presidenti territoriali.

Al consiglio ha riferito il vice presidente vicario della Federazione Nazionale Giuseppe Manfredi intervenuto da Bari e il consigliere nazionale Davide Anzalone.

Il presidente Manfredi ha sottolineato la drammaticità del momento e confermato l’annullamento del Trofeo delle Regioni e tutte le Finali Nazionali nonché ha ribadito il fermo di tutti i Campionati Nazionali.

La decisione sull’esito della stagione è rinviata al giorno 3 aprile prossimo, data in cui verosimilmente si deciderà definitivamente della sorte di tutti i campionati di ogni livello (Nazionale, Regionale, Territoriale).

Così si esprime la consigliera regionale Rossana Giacalone che ha preso parte al Consiglio:

